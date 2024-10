Austria müht sich zu knappem 1:0-Erfolg

Dank der Nullnummer zwischen Dornbirn und Imst und Goldtorschütze Milos Savic blieben die drei Punkte dennoch in Maxglan. „Es war schwer zu spielen. Ich finde, der Rasen war auch sehr tief“, sagte Savic. Kollege Aaron Volkert stimmte zu: „Vom Platz her war es auch nicht optimal. So konnten wir unser schnelles, flaches Passspiel nicht so durchziehen. Aber an dem können wir uns nicht ausreden.“ Dennoch gab es gleich doppelten Grund zu feiern. Stürmer Johannes Zottl kam in Minute 75 ins Spiel und lief damit zum 100. Mal in einem Pflichtspiel für die Austria auf. „Joey ist ein wichtiger Spieler für uns, nicht nur auf dem Platz. Einer, der eine top Einstellung hat“, lobte der Coach.