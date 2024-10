Achterpackung im Derby, Remis im Stadt-Duell

Gegentor ungewollt eingeleitet, dann ausgeglichen

Anders als in der Vorwoche zog Verfolger Grödig mit einem 2:1 gegen Puch mit. „Ein verdienter Sieg nach einem komischen Rückstand“, fand Betreuer Arsim Deliu. Nach Corner köpfelte Surr den Ball zurück zum ausführenden Krainz statt ins Tor, im folgenden Konter bediente der rehabilitierte Sejdic Hölzl per Außenrist ideal. Doch: „Sie haben zu schnell ausgeglichen“, musste Gäste-Interimstrainer Salih Yay den schnellen Ausgleich eben durch Unglücksrabe Surr mitansehen. Popovic setzte sich überragend am Flügel durch durch, bediente den Kollegen an der zweiten Stange (Deliu: „ein typisches Tor von ihm“). Kurz darauf markierte Krainz per Foulelfer den 2:1-Erfolg vor den Augen des künftigen Puch-Betreuers Heimo Pfeifenberger.