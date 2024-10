Probealarm

Schlenderte also am vergangenen Samstag mausallein dahin, als plötzlich mein Handy in schrillen Dissonanzen aufheulte. Zuerst dachte ich, dass mein Jüngster wieder daran herumgefummelt und den Klingelton verändert hatte. Ich suchte es in meinen zehn Jackentaschen, und als ich es endlich fand, war der Ton weg. Dann erinnerte ich mich: Ist ja Zivilschutztag. AT-Alert an alle Handys dieser Nation. Benutzerdaten werden nicht eingelesen, weil eh alle längst eingelesen sind. Nicht aufregen, die kennen dich sowieso. Dich ganz besonders. Eine Viertelstunde später ging der Alarm abermals los. Drei Minuten lang war er einfach nicht wegzudrücken. Drei Minuten, die mir in dieser Stille wie eine gefühlte halbe Stunde vorkamen.