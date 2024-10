Graz statt Laibach! „Ich hab auf mein Herz gehört“

In Graz fühlt sich Ticar so richtig wohl. „Du hast von Anfang an diesen Erfolgshunger gespürt. Jeder will hier etwas gewinnen. Das hast du schon in der Vorbereitung gemerkt und das merkt man auch am Eis. Und auch die Stadt gefällt mir gut. Kenny Ograjensek, der ja viele Jahre hier gespielt hat, hat mir im Vorfeld nur Positives über Graz erzählt“, sagt der Vollblutstürmer, der in den vergangenen Jahren in der Liga stets um die 40 Punkte erzielte. Persönliche Ziele für diese Saison? „Ich will einfach nur gewinnen. Am Ende wollen wir ja alle aus dem selben Pokal Champagner trinken. Wer dabei die Tore macht, ist völlig egal!“