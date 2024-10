Mölzers Idee | Segen für die Republik

Während die einen auf eine türkis-rot-pinke Zuckerl-Koalition setzen und andere trotz der neuerlichen Abgrenzung von ÖVP-Chef Karl Nehammer zur Kickl-FPÖ eine blau-türkise Koalition durchaus für möglich oder gar wahrscheinlich halten, kommt jetzt eine neue Idee ins Spiel: Andreas Mölzer, jahrzehntelang Vordenker der Blauen, breitet diese heute in seiner „Krone“-Kolumne aus. Er verweist dabei auf die sich weiter zuspitzende „katastrophale wirtschaftliche Lage der Republik“ mit dem gewaltigen Budgetloch, das, wie knapp nach der Wahl bekannt wurde, noch tiefer ist als zuvor angenommen. Das Motto „Koste es, was es wolle“ der scheidenden Regierung habe uns in diese missliche Situation gebracht, schreibt Mölzer, um zu kritisieren: „Und ausgerechnet jene Partei, die da an führender Stelle tätig war, soll nunmehr wiederum an der Spitze einer Koalition der Verlierer regieren.“ Das missfällt Mölzer. Sein Befreiungsschlag wird diskutiert werden.