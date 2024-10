Mariahilfer Betongerippe hat Käufer gefunden

Die Stumpf-Gruppe selbst – genauer gesagt eine hundertprozentige Tochter als Käufer des Rohbaus – gibt sich vorerst wortkarg. Man habe sich wegen des guten Standorts, der etablierten Lage in der Mariahilferstraße sowie der Nähe zur Innenstadt zum Ankauf entschieden, heißt es seitens der Firma. Was der Immo-Riese mit dem Gebäude vorhat, will er noch nicht verraten, sondern will „das künftige Nutzungskonzept in Abstimmung mit der Stadt Wien und dem Bezirk in den kommenden Monaten entwickeln“.