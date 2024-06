Juristisches Gerangel um Verkauf von Konkursruine

Wie erst zuletzt eine Auswertung des Maklers Re/Max zu Geschäftslokalen zeigte, investieren fast nur noch Diskonter auf der einen Seite und Luxusmarken auf der anderen in den stationären Handel. Die Mariahilfer Straße sitzt damit zwischen den Stühlen, bei dennoch hohen Mieten: 405 Euro pro Quadratmeter zahlt man inzwischen für Geschäftslokale in guter Lage in Wien – mehr als dreimal so viel wie in Salzburg als zweitteuerstem Pflaster Österreichs und mehr als 16-mal so viel wie in Klagenfurt als billigster Landeshauptstadt.