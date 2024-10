Fernpass: Transitforum fordert ein Gesamtkonzept!

Das Dauerthema Fernpasspaket lockte auch am Donnerstag viele Betroffene und Medien in das Schlosshotel Fernstein. Fritz Gurgiser vom Transitforum Austria erinnerte zum x-ten Mal daran, dass die Verkehrsproblematik mit den bereits geltenden Gesetzeswerken, deren Aufgabe es ist, die Gesundheit der Menschen zu schützen, in den Griff zu bekommen wäre – Stichwort Alpenkonvention.