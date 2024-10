Schallende Ohrfeige für die Fernpass-Pläne der ÖVP

Eine Woche ist es nun her, dass die Bevölkerung die Volkspartei abgestraft und die Freiheitlichen auf den ersten Platz gewählt hat. In Tirol kamen die Schwarzen auf exakt 31 Prozent (minus 14,81%), die Blauen auf 28,72 Prozent (plus 14%). Noch nie war die FPÖ der ÖVP im schwarzen Kernland Tirol so knapp auf den Fersen.