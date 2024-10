Jede fünfte Gemeinde hat keinen Nahversorger

Vor allem in sehr ländlichen und dünn besiedelten Gegenden fehlt es an Nahversorgern, die Einwohner in kleinen Gemeinden mit einem kurzen Weg erreichen können. Am stärksten drückt der Schuh im Burgenland. In 30 Prozent der Gemeinden gibt es keinen Greißler, das betrifft 14 Prozent der Einwohner. Etwas besser versorgt sind hingegen Vorarlberg, Salzburg und die Steiermark (siehe Grafik).