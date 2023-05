Hohe Preise nötig, „sonst droht Greißlersterben“

Handel verteidigt Preise

Will hat bereits am Sonntagabend in der ORF-„ZiB 2“ jede Schuld an der Teuerung für seine Branche zurückgewiesen: „Der Wettbewerb ist perfekt.“ Zwar werde der Lebensmittelmarkt in Österreich fast zur Gänze von den vier großen Ketten Rewe, Spar, Hofer und Lidl kontrolliert, doch könne keiner dieser Händler seine Preise erhöhen, weil er sonst Kunden verlieren würde.