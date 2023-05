Wiener Greißler gibt der Regierung Nachhilfe

Will Goliath David wirklich helfen?

Wenn Vertreter der rund 850 Supermärkte in Wien die etwa 20 Greißler (siehe Grafik über die Nahversorgerlandschaft in Wien unten) wirklich schützen wollten, ginge das ganz einfach, sagt Herr Benayyad hinter seiner Budel in der Meidlinger Tivoligasse: „Die holen ja für sich ganz andere Preise im Großhandel heraus, als ich sie bezahlen muss.“