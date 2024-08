2024 wird wohl heißestes Jahr der Messgeschichte

Drei Landeshauptstädte erleben neuen Höchstwert an Tropennächten

Was die bisherigen Rekorde an Tropennächten pro Jahr betrifft, wurden diese in den Landeshauptstädten St. Pölten, Eisenstadt und Graz schon bis Mitte August eingestellt bzw. übertroffen. Als Tropennacht wird in der Meteorologie eine Nacht bezeichnet, in der die Lufttemperatur nicht unter 20 Grad fällt. Allein in Eisenstadt liegt die Anzahl der Tropennächte im heurigen Jahr bei 23 (Stichtag: 16. August) und damit bereits vier Nächte über dem Wert aus dem bisherigen Rekordjahr 2015.