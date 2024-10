Traditionsklub hakt Titeltraum bereits jetzt ab!

Diese PR-Info verfasste am Mittwoch mit Andreas Hofmann der Sport-, Medien- und Kommunikationschef, der beim Linzer Traditionsklub nun vorerst auch als Interimscoach agieren wird. Nachdem Adnan Kaltak das 0:1 im Landesliga-Ost-Nachtrag in Putzleinsdorf zum Verhängnis geworden war. Der zweiten Niederlage in Serie, das dritte nicht-gewonnene Spiel in den letzten vier Runden! Eine Ausbeute, die für einen Titelfavoriten natürlich viel zu wenig ist.