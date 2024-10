Riesige Kryptobörse plant ihre EU-Zentrale in Wien

Ab 2025 reicht Kryptowährungs-Firmen eine Lizenz in nur einem EU-Land, um in der ganzen Union anzubieten. Daher schlagen gerade zunehmend asiatische und amerikanische Unternehmen am europäischen Markt auf. Die nach Volumen weltweit zweitgrößte Kryptobörse Bybit aus China plant ihre EU-Zentrale in Österreich. Wien will sich zu einem Hotspot in der internationalen Kryptoszene entwickeln.