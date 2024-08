Jeder Fünfte in Österreich investiert in Krypto

Ab Ende 2024 (30. Dezember) wird der Kryptomarkt in Österreich strenger reguliert. Dann tritt das EU-Regelwerk mit dem Namen „Markets in Crypto Assets“ (MiCA) vollumfänglich in Kraft. Die Verordnung regelt das öffentliche Anbieten von Kryptowerten, deren Zulassung zum Handel, Eigenmittel für Emittenten von Kryptowerten, das Halten einer Vermögenswertereserve für Kryptowerte, Widerrufs-und Rücktauschmöglichkeiten für Kleinanleger, die Erbringung von Kryptowerte-Dienstleistungen und Maßnahmen zur Verhinderung und Verbot von Marktmissbrauch.