Wie der Zar selbst die Revolution befeuerte

Lenins Versprechen führten zu einem weiteren Linksruck in den Sowjets. Aber auch die äußerst erfolgreiche Basisarbeit der Bolschewiki innerhalb der Sowjets selbst trugen ihn zur Macht. Denn bereits vor der Machtübernahme Lenins formten die Bolschewiki im ganzen Land die Sowjets zu straff organisierten, bürokratischen Apparaten um, deren wichtigste Exekutivposten immer öfter und systematisch von Bolschewiki eingenommen wurden, selbst, wenn diese in den Generalversammlungen oft in der Minderheit waren. Ursprünglich waren die Sowjets selbstorganisierte demokratische Räte gewesen, in denen es zwar mitunter chaotisch zuging, die aber bedeutende Entscheidungen stets in gewählten Generalversammlungen getroffen hatten. Mithilfe dieser Strukturen, die schnell fest in bolschewistischer Hand waren, sollte Lenin nach dem Oktober 1917 seine Macht im ganzen Land schnell absichern können.