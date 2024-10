Lijnders-Lieblinge blieben bisher alles schuldig

Weil sie als Lieblinge des Niederländers gelten, kam es zu einer gewissen Unruhe im Team. Bajcetic und Clark debütierten ausgerechnet zum Start der Königsklasse in Prag (0:3). Der Vorwurf, der Coach habe die beiden bevorzugt, steht weiterhin im Raum. Auch wenn bei den beiden Neuzugängen Lijnders wohl federführend war, die Verantwortung hat Sportdirektor Bernhard Seonbuchner. Und wenn man sich den Output all seiner bisher getätigten Einkäufe als Bullen-Boss ansieht, fällt auf, dass kein einziger Neuzugang so richtig einschlägt bzw. eingeschlagen hat.