Salzburgs Horrorwoche! Neun Gründe für das 0:9

Die vergangenen Tage gingen bei Salzburg in die Geschichte ein. Auf das enttäuschende 0:4 in der Champions League gegen Brest folgte am Sonntag das 0:5 gegen Sturm – eine denkwürdige Demütigung. Spielern, Trainer und Vereinsbossen stand das Entsetzen ins Gesicht geschrieben. Die „Krone“ liefert neun Gründe für die Horror-Woche.