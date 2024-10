Salzburg-Krise: Statt Fragen braucht es Antworten!

Welchen Anteil hat der Trainer selbst?

„Wir müssen daraus lernen“, betonte der Coach in den vergangenen Wochen fast gebetsmühlenartig. Anlässe dazu gab es mit all den Niederlagen schon genug. Nach dem Sturm-Spiel zeigt die Lernkurve der Bullen aber noch weiter nach unten als davor. Dazu fehlen nach dem vielversprechenden Saisonstart Dinge wie Zusammenhalt, Begeisterung und Leidenschaft. Diesbezüglich gilt es auch herauszufinden, welchen Anteil daran Lijnders selbst hat. All das muss in der Länderspielpause passieren!