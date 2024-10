Skeleton-Star Flock hat noch ein ganz großes Ziel

„Diese zwei Hundertstel finden wir“

„So etwas passiert uns nicht noch einmal – diese zwei Hundertstel finden wir“, erinnerte Grünberger vor dem Weltcup-Auftakt in Südkorea an das Olympia-Drama von 2018. Die Rumerin wurde damals nur Vierte, nachdem sie noch vor dem entscheidenden vierten Lauf in Führung gelegen war.