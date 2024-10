Ex-US-First Lady bringt Memoiren „Melania“ heraus

Im Klappenbuch der englischen Ausgabe (ab 22. Oktober 2024 erhältlich), die nur der weiße Schriftzug „Melania“ auf schwarzem Hintergrund ziert, heißt es: „In ihren Memoiren reflektiert Melania über ihre slowenische Kindheit, die entscheidenden Momente, die sie in die Welt der Haute Couture in Europa und New York führten und die zufällige Begegnung mit Donald Trump, die ihr Leben für immer veränderte. Melania spricht über ihr Leben im Rampenlicht und die Freude an der Mutterschaft. Sie erzählt hinter den Kulissen von ihrer Zeit im Weißen Haus und gibt Einblicke in ihre Arbeit als Anwältin und in die Themen, die ihr am Herzen liegen.“