Melania macht lieber Werbung für ihr Buch

Am 8. Oktober, genau vier Wochen vor der Wahl, sollen ihre Memoiren erscheinen. Dafür bricht die sonst so zurückhaltende ehemalige First Lady ihr für viele rätselhaftes Schweigen. In den vergangenen Tagen veröffentlichte Melania Trump gleich mehrere Videos in Online-Medien. „Als Privatperson, die oft Gegenstand öffentlicher Kritik und Falschdarstellungen war, fühle ich mich verpflichtet, die Fakten zu klären“, sagt sie in einem Schwarz-Weiß-Clip mit Blick auf ihr Buch. „Ich glaube, es ist wichtig, meine Perspektive zu teilen – die Wahrheit.“