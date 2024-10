Auch Sobotka sieht „Vorschlagsrecht bei FPÖ“

Burschenschafter als Nationalratspräsident?

In der FPÖ soll unter anderem auch der derzeitige Klubdirektor Norbert Nemeth als Kandidat für das Nationalratspräsidium gehandelt werden. Dieser gilt in seiner jetzigen Funktion zwar als unumstritten, allerdings gehört er etwa der weit rechten Burschenschaft Olympia an. Ohne auf Namen einzugehen, wünscht sich Sobotka eine Person, die „zu den demokratischen Grundsätzen steht und nicht mit irgendwelchen Ideen aus der Vergangenheit in Berührung kommt“ oder dies „mit Augenzwinkern geschehen lässt“.