Ich habe Arthrose – was sollte ich wissen?

Bei gesundheitlichen Beschwerden am Wochenende und/oder in der Nacht steht Ihnen das Gesundheitstelefon 1450 zur Verfügung. Zu häufigen Gesundheitsthemen in der Hausarztpraxis können Sie sich außerdem unter kronemed.at informieren. ImInternet steht Ihnen mit dem Gesundheitsportal unter gesundheit.gv.at ein umfassendes Info-Angebot zur Verfügung.