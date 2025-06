„Ehrlich“, lächelt Erwin Storm, eingefleischter Formel 1- und Max Verstappen-Fan sowie ein über die Landesgrenzen hinaus bekannter DJ, „in Zandvoort zahlst du 600 Euro für einen Tribünenplatz und hast trotzdem den Urin-Gestank von den darunterliegenden Toilettenanlagen in der Nase. Die Party ist zwar groß, aber du musst danach wieder eine Stunde heimfahren.“ Und hier in Spielberg? „Die Österreicher sind wie wir Holländer, gemütlich, lustig, der Schmäh rennt“, sagt Storm und witzelt im Gespräch mit dem Autor dieser Zeilen. „Weißt du, was das einzige Problem ist? Deutschland! Als Nachbarländer wäre Holland/Österreich die größte Partylocation der Welt.“