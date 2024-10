Täter von Wiener Home Invasion weiter flüchtig

Wie berichtet, klopfte ein Täter am Donnerstag gegen 20 Uhr an die Tür der Pensionistin und verwickelte sie in ein Gespräch. Er wollte wissen, ob in dem Haus noch eine Wohnung frei sei. Plötzlich trat der andere Mann, der sich im Stiegenhaus aufgehalten hatte, zum Vorschein, hielt der 84-Jährigen den Mund zu und drängte sie in die Wohnung.