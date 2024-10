Heimische UNIFIL-Soldaten sind „im Camp geschützt“

„Das Wichtigste ist, dass es unseren Soldatinnen und Soldaten im Libanon der Situation entsprechend gut geht“, erklärte Tanner laut Aussendung ihres Büros nach der Videokonferenz. „Sie sind im Camp geschützt und versorgt.“ Das Bundesheer habe in den vergangenen 13 Jahren „wichtige Arbeit im Libanon geleistet und wird in enger Absprache mit den internationalen Partnern auch als Zeichen für die Zivilbevölkerung in der Region weiterhin vor Ort bleiben“, betonte die Verteidigungsministerin.