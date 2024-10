Krisenstab: Heimische Soldaten bleiben im Libanon

UNO-Einsatz läuft vorerst weiter

Auch für die UNO-Mission UNIFIL sei die Situation „mehr als unsicher“. Unter den Einsatzkräften im Libanon sind aktuell auch etwa 160 aus Österreich. Nehammer: „Der Schutz unserer Soldatinnen und Soldaten steht an oberster Stelle.“ Man sei in ständigem Austausch mit der UNO und Personen an Ort und Stelle. Die Lage werde laufend beurteilt, aktuell gebe es aber keine Bestrebungen, den Einsatz zu beenden. „Nicht geplant“ ist derzeit die Evakuierung von Menschen aus der Region.