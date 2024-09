Libanon: Blauhelmsoldaten stellen Patrouillen ein

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) zeigte sich besorgt. Der Truppe gehe es aber „gut“. „Die Lage bei unserer Truppe in UNIFIL ist unverändert. Wir schauen natürlich mit besorgten Augen in die libanesische Republik“, erklärte Tanner am Dienstag. Insgesamt seien derzeit rund 170 österreichische Soldaten an Ort und Stelle im Einsatz. „In einer derartigen Situation ist es wichtig, dass unsere Blauhelmsoldaten in ihren Stützpunkten bleiben“, betonte Tanner. Bei einem Alarm würden die vorgesehenen Schutzräume bezogen. Die Kräfte seien darauf eingestellt.