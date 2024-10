Bildungscampus verbindet Unterricht und Freizeit

Die Stadt Wien wächst rasant, und damit steigt auch der Bedarf an modernen Bildungseinrichtungen. Um diesem Bedürfnis gerecht zu werden, wurde auf dem Gelände des ehemaligen Krankenhauses Floridsdorf ein neuer Bildungscampus errichtet, der im September seine Pforten geöffnet hat. Das Besondere an diesem innovativen Projekt: Hier werden Schule, Kindergarten, Musikschule und Jugendzentrum miteinander verbunden, was eine einzigartige Lern- und Freizeitlandschaft schafft.