Unterricht ohne Weltpolitik

Der neunjährige Hamza hat eine klare Meinung zum Ergebnis der österreichischen Wahl: „Österreich hat Israel gewählt.“ Erklären konnte er mir diese Analyse selbstverständlich nicht. Bei den Eltern spreche ich Hamzas Aussage besser nicht an. Könnte ich mich hier doch auf ganz dünnes Eis begeben, sprich beim Nahostkrieg landen. In letzter Zeit versuche ich weltpolitische Themen ohnehin komplett aus dem Unterricht herauszulassen. Was ziemlich schwierig ist.