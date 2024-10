Züge sind 2023 ein wenig unpünktlicher geworden

Züge im Westen sind die pünktlichsten

Details aus den Bundesländern: Die Züge in Vorarlberg waren 2023 erneut am pünktlichsten (96,6 Prozent). In Tirol (95,9 Prozent) und in Kärnten (95,8 Prozent) wurden ebenfalls hohe Werte erreicht. Den letzten Platz nahm Oberösterreich ein (92,7 Prozent im Nahverkehr der ÖBB-Personenverkehr). Und ganz lokal: Auf der Strecke Leobersdorf nach Weißenbach-Neuhaus in Niederösterreich erreichten die Züge mit einer Pünktlichkeit von 98,8 Prozent ihre Stationen und damit österreichweit den höchsten Pünktlichkeitswert. Den geringsten Wert wies die Strecke im Mühlviertel von Pregarten nach Horní Dvoriste an der Summerauerbahn mit 80,2 Prozent auf.