Mikl-Leitner: „ÖBB machen es sich zu einfach!“

Früher aufstehen, aber trotzdem nicht früher am Arbeitsplatz ankommen. Für Tausende Pendler aus Oberösterreich, Wien und hauptsächlich aus Niederösterreich ist das aktuell bitterer Alltag. Die Reparaturarbeiten an der durch das Hochwasser in Niederösterreich stark in Mitleidenschaft gezogenen neuen Weststrecke übers Tullnerfeld werden sich bis ins kommende Jahr ziehen – mindestens.