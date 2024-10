Sizilien: Millionen Bürger trifft Wasserknappheit

Stauseen sind auf der Insel fast leer

Sogar in der Hauptstadt Palermo, wo man bis zuletzt versucht hat, Wasserrationierung zu vermeiden, bleiben die Wasserhähne an mehreren Stunden des Tages trocken. In der Gegend der Stadt Agrigent im Westen der Insel wird das Trinkwasser mit Tankschiffen geliefert. Besser sieht es im Osten Siziliens aus, wo man vor allem in der Gegend um Catania auf das Grundwasser am Vulkan Ätna zählen kann.