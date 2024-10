Alternativer Nobelpreis für Palästinenser-Protest

Der palästinensische Menschenrechtsaktivist Issa Amro und seine Organisation Youth Against Settlements erhalten einen der Right Livelihood Awards, auch bekannt als Alternative Nobelpreise. Die Stockholmer Right Livelhood Stiftung begründete ihre Entscheidung am Freitag mit deren „standhaftem, gewaltfreien Widerstand gegen die illegale Okkupation durch Israel“.