Pleiten: Steirer erhalten viele Schulden zurück

Gläubigerschutz in Österreich so gut wie nirgendwo sonst

Das seit Jahrzehnten gut eingespielte System sorgt dafür, dass die Gläubiger in Österreich bei Pleiten so viel Geld zurückbekommen wie nirgendwo sonst auf der Welt. So konnten österreichweit im ersten Halbjahr bei 29 Prozent der insolventen Unternehmen ein Sanierungsplan erreicht werden, in der Steiermark gelang das in 37 Prozent der Fälle!