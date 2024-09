Mareiner: Bekannte Holzfirma schlittert in Pleite

Die wirtschaftlichen Herausforderungen sind nicht „mehr stemmbar“: So begründet die Geschäftsführung, warum sie am Freitag für alle Gesellschaften der in St. Marein im Mürztal angesiedelten Unternehmensgruppe, (HD Holding, Mareiner Holz GmbH, Mareiner Altholz GmbH, Mareiner Holz SK) einen Insolvenzantrag eingebracht hat. Die Eröffnung der Insolvenzverfahren wird wohl am Montag erfolgen.