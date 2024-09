Steirischer Automobil-Zulieferer DAM ist insolvent

Das oststeirische Autozuliefererunternehmen Dynamic Assembly Machines Anlagenbau GmbH (DAM) ist insolvent. Am Donnerstag wurde am Landesgericht in Graz ein Antrag auf ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung gestellt, teilte der Kreditschutzverband 1870 in einer Aussendung mit. Die Überschuldung der Firma liegt bei knapp 15,8 Mio. Euro. Fast 60 Mitarbeitende und rund 90 Gläubiger sind betroffen.