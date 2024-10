Ungereimtheiten rund um fragwürdigen Immo-Deal

Krank oder in Kroatien auf Urlaub?

Am Dienstag konfrontierte der Richter die Maklerin mit mehreren Ungereimtheiten in den bisherigen Aussagen. So war sie laut von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten Dokumenten zu jener Zeit, zu der sie angeblich die Kaufvertragsunterlagen in der Anwaltskanzlei abgeholt haben will, stationär im Krankenhaus. Fotos auf ihrem Handy zeigen zudem, dass sie zum Zeitpunkt eines angeblich durchgeführten Besichtigungstermins auf Urlaub in Kroatien war.