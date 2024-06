Prozess nach dubiosen Immo-Deals mit Dementen

Langer Prozess am Mittwoch

Am Mittwoch müssen sich alle Beschuldigten vor dem Landesgericht Wels wegen schweren Betrugs verantworten. Die Verhandlung ist für den ganzen Tag anberaumt. Ob angesichts der zahlreichen Angeklagten und der komplexen Materie schon am Mittwoch ein Urteil fallen wird, ist fraglich.