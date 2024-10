„MaHü“: Wie könnte man die Situation verbessern?

In der Straße, wo sich Laden an Laden reiht, häufen sich die Alkohol- und Drogendelikte und es kommt auch zu Gewalttaten. Passantinnen und Passanten berichten davon, dass sie sich dort zusehends unwohl fühlen. Auch das Müllproblem ist nicht von der Hand zu weisen, die öffentlichen Mistkübel quellen teilweise nur so über. Ein Maßnahmenpaket der Stadt soll Abhilfe schaffen – mit erhöhter Polizeipräsenz, mehr Plätzen für Obdachlose und verstärkter Reinigung durch die MA48.