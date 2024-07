Probleme auf MaHü:“Es wird hier immer schlimmer!“

Hinzu kommt, dass es auf der Mariahilfer Straße aktuell größere Bauprojekte gibt. Noch bis November 2024 wird der Christian-Broda-Platz umgestaltet. Als Revier der berüchtigten Peitschenbanden hatte der Ort öfters für viele negative Schlagzeilen gesorgt. Schwerpunktaktionen der neuen Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Jugendkriminalität (EJK) haben dort vorerst für Ruhe gesorgt. 25 neue Bäume, mehr Grünflächen und eine helle Pflasterung sollen künftig für mehr Aufenthaltsqualität sorgen, hofft die Mariahilfer Bezirksvorstehung. Der U-Bahn-Bau des Drehkreuzes U2xU3 Neubaugasse habe das Problem zudem in Richtung Bundesländerplatz verlagert, wie mehrere Passanten berichten. Seit 197 Tagen steht nach dem Signa-Desaster außerdem die Baustelle für den Kaufhausklotz in der Mariahilfer Straße still. Der nächste Infostand findet übrigens am 4. September statt.