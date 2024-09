„Regierung muss Mehrheit widerspiegeln!“

Spekulationen zur Regierungsbildung

Schnell begannen die Leserinnen und Leser auch Vermutungen hinsichtlich der bevorstehenden Koalitionsbildung zu äußern. User lotterleben fände eine Beteiligung des Wahlsiegers an der Regierung wünschenswert. Einige User merken allerdings auch an, dass eine Koalitionsbildung mit der Kickl-FPÖ schwierig werden könnte und sehen die Freiheitlichen in den nächsten 5 Jahren deshalb tendenziell eher in der Opposition. Wieder andere sind allerdings gespannt, wie sich die FPÖ in der Regierung schlagen wird.