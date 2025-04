Was halten Sie von Religion und Glauben im Allgemeinen? Haben Sie Interesse an religiösen Praktiken oder verbringen Sie Ihre Zeit lieber mit anderen Dingen? Welchen Stellenwert hat Religion Ihrer Meinung nach in der heutigen Gesellschaft und sind Religionen per se überhaupt noch zeitgemäß? Spielt Religion in Ihrem Leben eine Rolle? Wir sind gespannt auf die Antworten der Leser und freuen uns auf viele Kommentare!