Lobau: Auenlandschaft oder Tunnelbau?

Pro:

Fakt ist: Der Wiener Durchzugsverkehr, gerade zu Stoßzeiten, sorgt bei Anrainern und Pendlern für Frust und teils hohen Zeitverlust. Befürworter erhoffen sich durch den Tunnel sowohl auf der Schnellstraße S1 als auch auf der A23 eine erhebliche Verbesserung des Verkehrsflusses. Studien der ASFINAG und von Verkehrsexperten prognostizieren, dass der Tunnel in Spitzenzeiten bis zu 20 % der heutigen Staukilometer einsparen könnte – das entspricht grob 15–20 km weniger Stau am Tag. Auch Busse und Straßenbahnen, die heute oft im Stau auf den Zufahrtsstraßen stehen, könnten von den Entlastungen profitieren. Durch moderne Tunnelbauverfahren und Überdruck- bzw. Vereisungstechniken soll der Eingriff in den Grundwasserkörper minimiert werden. Die ASFINAG verweist auf vergleichbare Tunnelprojekte, bei denen keine langfristige Grundwasserabsenkung auftrat.