Hier kann es für Wiener Autofahrer teuer werden

Alexander S. ist seit Jahren Stammkunde eines Fast-Food-Restaurants in der Leopoldauer Straße in Floridsdorf. Gleich daneben befindet sich eine Shell-Tankstelle, bei der der Wiener auch öfter tankt oder einkauft. Das wollte er auch an einem Wochenende im August. „Es war jedoch weit und breit kein Parkplatz frei, also bin ich wieder gefahren“, schildert S. der „Krone“.