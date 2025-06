Fulminanter Start für das Film Festival

Am Samstag war es endlich so weit: Pünktlich um 11 Uhr startete das Film Festival in seine 35. Jubiläumssaison in neuem Gewand und mit neuem Konzept. Am Abend folgt auch gleich das erste Highlight auf der Leinwand, das Konzert von US-Superstar Billie Eilish in der Londoner O2-Arena.