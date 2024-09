Sonne am Wahlsonntag, dann folgt Achterbahnfahrt

Deutlich mehr Sonne als am Samstag gibt es am heutigen Wahlsonntag. Besonders nach Osten und Südosten muss man sich zunächst noch in der Früh auf zarte Plusgrade einstellen, tagsüber setzt sich aber überwiegend Sonnenschein durch. Zunehmend mild wird es auch zum Wochenstart, zur Wochenmitte folgt wieder eine Kaltfront an, die Achterbahnfahrt setzt sich also fort.