Leader Ried kassiert erste Saisonniederlage

Im Innviertel wurde Rapid-Stürmer Tobias Hedl mit zwei Toren (26., 82.) und einer Vorlage zum Mann des Spiels. Schon in der 8. Minute steckte er für Noah Bischof gegen eine unsortierte Rieder Hintermannschaft durch. Das 1:0 war der Start eines temporeichen Offensivspektakels in der ersten Hälfte, in dem die Hausherren zweimal eine Antwort fanden. Fabian Wohlmuth versenkte einen Freistoß, der keiner war, aus 30 Metern sehenswert im Kreuzeck (25.). Nach der neuerlichen, postwendend hergestellten Gästeführung spritzte Wilfried Eza am Fünfer in eine Flanke – 2:2 (30.).